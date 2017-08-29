Интересные факты о медведях

1. Крупнейший медведь, который когда-либо жил на земле - гигантский короткомордый медведь. Он был в два раза крупней современных медведей. Ученые считают, что у него были очень длинные ноги, и охотились они на антилоп в североамериканских прериях. Короткомордый медведь вымер 12000 лет назад.

2. Медведи очень умные животные, отдельные особи научились закатывать камни в медвежьи капканы для их отключения, что позволяет безопасно съесть приманку.

3. Медведи могут развивать скорость до 60 километров в час, это достаточно быстро, чтобы поймать коня на скаку. Самый быстрый человек из ныне живущих, Усэйн Болт, может бежать со скоростью 43 километра в час.

4. В отличие от многих млекопитающих, медведь может видеть в цвете.

5. Обоняние медведя примерно в 100 раз сильнее, чем у человека. Полярные медведи могут учуять запах на расстоянии до 32 км. Также они чувствуют запах мертвого тюленя под 3 метровым слоем снега и льда.

6. Медведь является дальним родственником собак, волков, лис и койотов.

7. Медведи являются единственными хищниками, которые регулярно едят и мясо, и растения. По этой причине, они имеют разные зубы, специально для мяса и растительной пищи.

8. Медведи, в отличие от собак и кошек, во время ходьбы опираются не на пальцы, а на всю стопу. Эта особенность позволяет им ходить на задних лапах.

9. Оказывается, что в длительную спячку впадают не все представители этих животных, а только те, кто живет в местностях с переменным климатом. Жители тропических регионов, а также белый медведь, в такой сон не впадают.

10. Медведи очень редко нападают на человека. Люди для них – совершенно непонятные звери. Нужно запомнить, что они всегда отвечают на проявление любой агрессии и защищают свою территорию.