Почему первый прием пищи называется завтраком

Завтраком называется первая трапеза после утреннего пробуждения. Завтрак в Древней Руси назывался "заутрок", то есть то, что съедается "за утра", в течение утра. Изначально "за утра" писалось раздельно, но позже предлог и существительное слились в одно слово. Так, в стихотворении Пушкина "Андрей Шенье" мы видим: "Заутра казнь, привычный пир народу…"

Последующая эволюция "заутра" связана с превращением полугласного (в данном случае) звука "у" в звук "в". После чего ударение в слове, естественно, не могло остаться на прежнем месте и сместилось на первый слог: "завтра". "Заутрок" превратился в "завтрок" или "завтрык", пока не принял привычный для нас облик: "завтрак".

Со временем, "за утра" приобрело значение "на другое утро", а потом и "на другой день", а первоначальное значение утратилось. Так, вероятно, появилось и само слово "завтра".

Добавим, что в некоторых частях Руси "завтрак" назывался также "перехваток", а на юге России – "снеданье" или "ранний кус".

Завтрак считался быстрой, скорой, небольшой по объёму и количеству закуской - обычно кусок хлеба с салом и луковица, стакан молока или кваса и приходился вначале на 6-7 часов утра. Ввиду этого в 11-12 часов устраивался так называемый второй завтрак.