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    • Опубликована
    • сегодня в 14:55

Работа мозга зависит от микрофлоры кишечника - ученые

Ирландские ученые пришли к выводу, что дисфункция кишечной микрофлоры может стать причиной беспокойства и депрессии.

Специалисты из университетского колледжа города Корк в последние годы занимались изучением воздействия на мозг микрочастиц рибонуклеиновой кислоты и кишечных бактерий на мозг. По мнению ученых UCC Джерарда Кларка и Джона Криана, между кишечной флорой и мозгом происходит активная коммуникация.

Свои исследования они обнародовали на страницах специализированного журнала "Микробиом". В работе отмечалось, что лабораторные мыши с сильно истощенной микрофлорой кишечника демонстрировали сильное беспокойство, асоциально-депрессивное поведение и снижение когнитивных функций. Затяжное же нарушение здоровья кишечного тракта значительно увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний.

Напрашивается вывод, что с помощью специальных пищевых добавок-пробиотиков вполне реально лечить многие психические отклонения. Воздействие на кишечные бактерии открывает широкие горизонты в медицине, пишут исследователи.  Однако, по их словам, клинические исследования воздействия микроРНК на центральную нервную систему, пока находятся в начальной стадии.




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