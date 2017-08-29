Роспотребнадзор: На Украине растет число заболевших туберкулезом

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что на Украине отмечается рост заболеваемости туберкулезом.

На сайте ведомства сообщается, что «по информации сотрудников украинского филиала Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проблема лечения туберкулеза на Украине требует сегодня особого внимания властей в связи с новым визовым режимом для украинцев, введенным Евросоюзом».

По данным ведомства, Украина с 2014 года входит в пятерку стран с наиболее частыми случаями заболевания мультирезистентным туберкулезом, устойчивым к лекарствам. Эксперты отмечают, что такая форма инфекции возникла как результат многолетних сложностей с закупкой и доставкой противотуберкулезных препаратов.

Свою роль сыграли и «социальные вопросы, связанные с качеством и своевременностью оказания медицинской помощи как всему населению, так и группам риска - «незащищенным слоям общества» - бездомным, наркоманам, бывшим заключенным».



Статистика ВОЗ свидетельствует о том, что случаи устойчивого к лекарствам туберкулеза в 2016 году составляли около 25% от общего количества выявленных случаев заболеваний. Вместе с тем показатели излечения пациентов от туберкулеза на Украине являются одними из самых низких в мире и составляют всего 38%.



Эксперты напомнили, что рост заболеваемости туберкулезом на Украине начался в 1995 году. С этого года страна получала помощь от ВОЗ для борьбы с инфекцией, однако прогресса в стабилизации эпидемиологической ситуации не наблюдается. Особенно тяжелая ситуация складывается в Одесской и Херсонской областях. Там ежегодно регистрируются более 100 случаев заболевания туберкулезом на 100 тыс. человек.





