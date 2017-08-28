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Мир

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Ледокол «Арктика» будет введен в строй в 2019 году

Руководство ФГУП «Атомфлот»  сообщило о том, что российский ледокол «Арктика» будет принят в эксплуатацию в мае 2019 года.

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«Калашников» рассчитывает удвоить производство по итогам года

«Это касается прежде всего спецтехники и СТОР (средств технического обслуживания и ремонта) управляемого вооружения, оружейного производства.

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    • Опубликована
    • сегодня в 10:56

В Санкт-Петербурге ожидается эпидемия свиного гриппа

Врачи Санкт-Петербурга предупреждают, что в город может прийти серьезная эпидемия свиного гриппа H1N1.

Ожидается, что уровень заболеваемости может существенно превысить прошлогодние данные. В группах повышенного риска - школьники и люди, страдающие различными хроническими заболеваниями. В связи с опасностью эпидемии представители Смольного обратились в Министерство здравоохранения с просьбой выделить большее количество вакцин.

По мнению медиков, именно  штамм свиного гриппа является очень коварным. Они рекомендуют пройти вакцинацию во избежание проблем. Напомним.  в прошлом году ее прошли более 2 миллионов петербуржцев, благодаря чему удалось избежать более тяжелых последствий.

Как пояснила зампредседателя Комитета по здравоохранению Татьяна Засухина, «по анализу, которую мы получаем от нашего института гриппа, в зоне риска прежде всего остаются лица, страдающие хроническими заболеваниями. И прежде всего сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хроническими болезнями легких. А также беременные женщины». Поэтому вакцинация является наилучшим решением, подчеркнула она.

 

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