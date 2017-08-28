СМИ: число жертв урагана «Харви» достигло 30

Жертвами наводнений в США, вызванных тропическим ураганом «Харви», стали 30 человек. Более 17 тысяч жителей удалось спасти, они переживают природный катаклизм в специально оборудованных убежищах.



В ближайшее время планируется открыть еще несколько подобных центров, число людей, которых необходимо эвакуировать, стремительно растет. Слишком велика площадь территорий, пострадавших от наводнения.

Police officers rescue animals stranded at a flooded shelter in Hankamer, Texas in the wake of #Harvey . https://t.co/8fW1Un33F8 pic.twitter.com/4wAysDCDqT — ABC News (@ABC) 30 августа 2017 г.

Информацию о 30 погибших опубликовало издание The New York Times, но власти пока не называют точное число жертв. Есть мнение, что их число может вырасти, когда дороги высохнут.



Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетил несколько городов, пострадавших от наводнения: Хьюстон, Корпус-Кристи и Остин. Он обещал оказать штату необходимую материальную поддержку.



Ураган «Харви» зафиксирован в Техасе 26 сентября. На территории города Хьюстон введен комендантский час из-за участившихся случаев мародерства.



Напомним, что 12 лет назад на США обрушилось катастрофическое по степени разрушительности стихийное бедствие - ураган "Катрина", ущерб от которого страна ощущает до сих пор. Американские телеканалы публикуют архивные видео, на которых запечатлены события, происходившие в Новом Орлеане в конце августа 2005 года.