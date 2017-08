СМИ: число жертв урагана «Харви» достигло 30

Жертвами наводнений в США, вызванных тропическим ураганом «Харви», стали 30 человек. Более 17 тысяч жителей удалось спасти, они переживают природный катаклизм в специально оборудованных убежищах.



В ближайшее время планируется открыть еще несколько подобных центров, число людей, которых необходимо эвакуировать, стремительно растет. Слишком велика площадь территорий, пострадавших от наводнения.

Police officers rescue animals stranded at a flooded shelter in Hankamer, Texas in the wake of #Harvey . https://t.co/8fW1Un33F8 pic.twitter.com/4wAysDCDqT