newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.08.2017 : 58.532
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.08.2017 : 70.4316
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 30.08.2017 : 75.875
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 30.08.2017 : 46.5973

Мир

Image

КНДР назвала запуск своей ракеты «прелюдией» к Гуаму

29 августа военные КНДР провели запуск баллистической ракеты «Хвасон-12» в качестве демонстрации возможности принятия ответных мер на учения США и Южной Кореи.

Читать полностью

Страна

Image

«Калашников» рассчитывает удвоить производство по итогам года

«Это касается прежде всего спецтехники и СТОР (средств технического обслуживания и ремонта) управляемого вооружения, оружейного производства.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/5/8/3/6583.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 9:54

СМИ: число жертв урагана «Харви» достигло 30

Жертвами наводнений в США, вызванных тропическим ураганом «Харви», стали 30 человек. Более 17 тысяч жителей удалось спасти, они переживают природный катаклизм в специально оборудованных убежищах.

В ближайшее время планируется открыть еще несколько подобных центров, число людей, которых необходимо эвакуировать, стремительно растет. Слишком велика площадь территорий, пострадавших от наводнения.

Информацию о 30 погибших опубликовало издание The New York Times, но власти пока не называют точное число жертв. Есть мнение, что их число может вырасти, когда дороги высохнут.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетил несколько городов, пострадавших от наводнения: Хьюстон, Корпус-Кристи и Остин. Он обещал оказать штату необходимую материальную поддержку.

Ураган «Харви» зафиксирован в Техасе 26 сентября. На территории города Хьюстон введен комендантский час из-за участившихся случаев мародерства.

Напомним, что 12 лет назад на США обрушилось катастрофическое по степени разрушительности стихийное бедствие - ураган "Катрина", ущерб от которого страна ощущает до сих пор. Американские телеканалы публикуют архивные видео, на которых запечатлены события, происходившие в Новом Орлеане в конце августа 2005 года.

Новости