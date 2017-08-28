КНДР назвала запуск своей ракеты «прелюдией» к Гуаму

29 августа военные КНДР провели запуск баллистической ракеты «Хвасон-12» в качестве демонстрации возможности принятия ответных мер на учения США и Южной Кореи.

В сообщении ЦТАК говорится, что учения полностью контролировал лидер КНДР Ким Чен Ын. Позже руководитель страны отметил, что последний ракетный запуск является первым шагом по подготовке к военной операции в Тихом океане.

Запуск можно считать успешным и эффектным - ракета пролетела над японским островом Хоккайдо, затем упала в Тихий океан. По мнению японских военных, несмотря на то, что это была ракета средней дальности, она могла бы достичь американской авиабазы Андерсен на острове Гуам.

Военные Южной Кореи пояснили, что ракета пролетела 2,7 тыс. км, высота траектории достигала 550 км. По словам Ким Чен Ына, «впредь надо больше проводить испытательных пусков баллистических ракет, рассчитанных на цели в Тихом океане».

Со своей стороны, в США расценили посыл Пхеньяна как «громкий и понятный». Что характерно, в настоящее время американские войска проводят совместные учения с Южной Кореей - Ulchi - Freedom Guardian.

Аналитики отмечают, что армия КНДР сегодня насчитывает 110 тыс. человек, срок призыва - от трех до четырех лет. ВВС страны состоят из 80 советских Ил-28 и их китайских модификаций, различных МиГ и его китайского варианта - 107 Миг-17, 100 МиГ-19, 120 МиГ-21, 56 Миг-23 и 18 МиГ-29.

Непосредственно о количестве и типах баллистических ракет на вооружении КНДР известно немного. Основным источником информации являются СМИ Южной Кореи и минобороны страны. По мнению Пентагона, у КНДР есть межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-13», баллистические ракеты средней дальности типа «Нодон» и «Мусудан», малой дальности, а также 24 советских ракетных комплекса «Луна».