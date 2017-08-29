30 августа футболисты сборной России сдали допинг-пробы в Новогорске, на базе тренировочных сборов команды.

Представители команды сообщили в Twitter, что «сегодня в расположении сборной России в УТЦ Новогорск побывали допинг-офицеры, которые взяли допинг-пробы у 8 игроков. Эта обычная практика внесоревновательного периода. Все прошло в плановом режиме».

Матч сборной России с московским «Динамо» запланирован на 3 сентября в 17:30. Вход на игру на стадионе «Арена-Химки» будет бесплатным.

Напомним, 28 августа в Новогорске стартовал тренировочный сбор команды. На этот сбор главный тренер Станислав Черчесов пригласил много новых футболистов, чтобы рассмотреть их кандидатуры, а также дать возможность основным игрокам сборной готовиться к выступлению в Еврокубках со своими командами.

Согласно планам, сборная России по футболу сыграет с командой Аргентины в ноябре.