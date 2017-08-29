Московские школы получат новое оборудование для школьников
Московские школы до конца 2018 года будут оснащены новыми компьютерами, ноутбуками и интерактивными досками.
Московские школы до конца 2018 года будут оснащены новыми компьютерами, ноутбуками и интерактивными досками.
Информация о возможных нарушениях, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств при съемках программы будет проверена.
30 августа футболисты сборной России сдали допинг-пробы в Новогорске, на базе тренировочных сборов команды.
Представители команды сообщили в Twitter, что «сегодня в расположении сборной России в УТЦ Новогорск побывали допинг-офицеры, которые взяли допинг-пробы у 8 игроков. Эта обычная практика внесоревновательного периода. Все прошло в плановом режиме».
Матч сборной России с московским «Динамо» запланирован на 3 сентября в 17:30. Вход на игру на стадионе «Арена-Химки» будет бесплатным.
Напомним, 28 августа в Новогорске стартовал тренировочный сбор команды. На этот сбор главный тренер Станислав Черчесов пригласил много новых футболистов, чтобы рассмотреть их кандидатуры, а также дать возможность основным игрокам сборной готовиться к выступлению в Еврокубках со своими командами.
Согласно планам, сборная России по футболу сыграет