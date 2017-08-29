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Мир

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В Киеве похищена журналистка Первого канала

В Киеве пропала журналистка Первого канала Анна Курбатова. Не исключено, что за ее похищением стоит СБУ. 

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Медведев заявил о росте российской экономики

Несмотря на санкции и внешнее давление, экономика России укрепляется.

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    • Опубликована
    • сегодня в 15:07

Журналисты «России 24» попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа «Россия 24» попала под обстрел со стороны украинских силовиков в районе Донецка, сообщает телеканал.

К счастью, никто не пострадал, команда канала покинула место после окончания обстрела.

Огонь был открыт военными во время съемок сюжета о несоблюдении так называемого «школьного перемирия», которое было объявлено к началу учебного года. Оно должно было начаться с полуночи 25 августа, но в самопровозглашенных республиках уже через несколько часов после начала нового дня сообщили о нарушении договоренностей со стороны ВСУ.

Корреспондент «России 24» отмечает, что огонь был открыт рядом с населенными пунктами.

Сегодня, 30 августа, в Киеве была похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на «Россию-24», ее «увезли в неизвестном направлении» в центре города. Последний сюжет Курбатовой вышел на телеканале 29 августа. СМИ сообщают, что ранее в адрес журналистки поступали угрозы.

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