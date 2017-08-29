Журналисты «России 24» попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа «Россия 24» попала под обстрел со стороны украинских силовиков в районе Донецка, сообщает телеканал.



К счастью, никто не пострадал, команда канала покинула место после окончания обстрела.



Огонь был открыт военными во время съемок сюжета о несоблюдении так называемого «школьного перемирия», которое было объявлено к началу учебного года. Оно должно было начаться с полуночи 25 августа, но в самопровозглашенных республиках уже через несколько часов после начала нового дня сообщили о нарушении договоренностей со стороны ВСУ.



Корреспондент «России 24» отмечает, что огонь был открыт рядом с населенными пунктами.



Сегодня, 30 августа, в Киеве была похищена журналистка Первого канала Анна Курбатова. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на «Россию-24», ее «увезли в неизвестном направлении» в центре города. Последний сюжет Курбатовой вышел на телеканале 29 августа. СМИ сообщают, что ранее в адрес журналистки поступали угрозы.