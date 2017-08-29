Источник в полиции сообщил об освобождении Джабраилова

Устроившего стрельбу в отеле экс-сенатора Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По информации источника агентства, Джабраилов был допрошен в качестве подозреваемого в деле о хулиганстве, после чего следователь принял решение отпустить его.



Ранее сообщалось о том, что известный бизнесмен и миллионер Умар Джабраилов устроил стрельбу в отеле Four Seasons в центре Москвы.