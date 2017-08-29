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Футболисты сборной России сдали допинг-пробы в Новогорске

30 августа футболисты сборной России сдали допинг-пробы в  Новогорске.  

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Московские школы получат новое оборудование для школьников

Московские школы до конца 2018 года будут оснащены  новыми компьютерами, ноутбуками и интерактивными досками.

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    • Опубликована
    • сегодня в 18:23

Источник в полиции сообщил об освобождении Джабраилова

Устроившего стрельбу в отеле экс-сенатора Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации источника агентства, Джабраилов был допрошен в качестве подозреваемого в деле о хулиганстве, после чего следователь принял решение отпустить его.

Ранее сообщалось о том, что известный бизнесмен и миллионер Умар Джабраилов устроил стрельбу в отеле Four Seasons в центре Москвы.

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