Источник в полиции сообщил об освобождении Джабраилова

Футболисты сборной России сдали допинг-пробы в Новогорске
30 августа футболисты сборной России сдали допинг-пробы в Новогорске.
30 августа футболисты сборной России сдали допинг-пробы в Новогорске.
Московские школы до конца 2018 года будут оснащены новыми компьютерами, ноутбуками и интерактивными досками.
Устроившего стрельбу в отеле экс-сенатора Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации источника агентства, Джабраилов был допрошен в качестве подозреваемого в деле о хулиганстве, после чего следователь принял решение отпустить его.
Ранее сообщалось о том, что известный бизнесмен и миллионер Умар Джабраилов устроил стрельбу в отеле Four Seasons в центре Москвы.