Ледокол «Арктика» будет введен в строй в 2019 году

Руководство ФГУП «Атомфлот» сообщило о том, что российский ледокол «Арктика» будет принят в эксплуатацию в мае 2019 года.

Генеральный директор Вячеслав Рукша в ходе встречи представителей стран-участниц Арктического совета, проходящем в поселке Сабетта, пояснил, что второй ледокол этого типа введут в строй в ноябре 2020 года, а третий - в ноябре 2021 года.

Согласно планам компании, к 2030 году планируется построить 2-3 ледокола нового поколения «Лидер», способных преодолевать льды толщиной более четырех метров. Напомним, атомный ледокол «Арктика», строящийся на Балтийском заводе в Петербурге, может идти сквозь лед толщиной до 3 метров.

Корабль предназначен для проводки судов по Севморпути. Его должны были сдать в эксплуатацию в этом году, однако сроки были вынуждены перенести. Рукша сообщил, что в мае 2019 года могут принять в эксплуатацию ледокол «Лидер».

По его словам, «мы в обновленные сроки по постановлению правительства в мае 2019 года примем в эксплуатацию ледокол («Лидер»), второй ледокол - в ноябре 2020 года и третий - в ноябре 2021 года».

Стоит добавить, что 26 сентября будет спущен на воду новейший российский атомный ледокол проекта 22220 «Сибирь», который строится на Балтийском заводе в Петербурге.