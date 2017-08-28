В Кемерово прокурор сбил ребенка

По предварительным данным, за рулем автомобиля, сбившего семилетнего ребенка, находился прокурор города Березовский Туров Сергей Анатольевич. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Кемеровской области.



Пострадавший семилетний мальчик доставлен в больницу с серьезными травмами. Назначено исследование, которое установит тяжесть вреда, нанесенного его здоровью.



Авария произошла во вторник, 29 августа, около семи часов вечера по местному времени на одной из автодорог Рудничного района. «Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем, совершил столкновение с мальчиком, который внезапно выбежал из-за стоящего на противоположной стороне дороги транспортного средства», - говорится в сообщении ведомства. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.



Установлено, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.