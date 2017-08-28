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Мир

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Руководство ФГУП «Атомфлот»  сообщило о том, что российский ледокол «Арктика» будет принят в эксплуатацию в мае 2019 года.

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    • Опубликована
    • сегодня в 11:06

Убийца мурманского онколога ошибся насчет своего диагноза

В Мурманске продолжается расследование дела об убийстве врача онкодиспансера. По итогам судебно-медицинской экспертизы у нападавшего не обнаружено злокачественных новообразований, в наличии которых он пытался убедить медиков.

Утром 9 августа 66-летний мужчина несколько раз ударил ножом заведующего отделением Мурманского областного онкологического диспансера. Врач скончался на месте от полученных ран. После чего злоумышленник покончил с собой.

Как установило следствие, мужчина ранее не раз обращался в медицинские учреждения Мурманска с уверениями, что у него онкологическое заболевание. Проводимые исследования исключали такую возможность.

Уже проведена большая работа, в том числе, исследованы записи с камер видеонаблюдения. Однако следователи подчеркивают, что пока рано говорить о причинах преступления, еще продолжается изучение обстоятельств убийства.

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