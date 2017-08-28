Убийца мурманского онколога ошибся насчет своего диагноза

В Мурманске продолжается расследование дела об убийстве врача онкодиспансера. По итогам судебно-медицинской экспертизы у нападавшего не обнаружено злокачественных новообразований, в наличии которых он пытался убедить медиков.



Утром 9 августа 66-летний мужчина несколько раз ударил ножом заведующего отделением Мурманского областного онкологического диспансера. Врач скончался на месте от полученных ран. После чего злоумышленник покончил с собой.



Как установило следствие, мужчина ранее не раз обращался в медицинские учреждения Мурманска с уверениями, что у него онкологическое заболевание. Проводимые исследования исключали такую возможность.



Уже проведена большая работа, в том числе, исследованы записи с камер видеонаблюдения. Однако следователи подчеркивают, что пока рано говорить о причинах преступления, еще продолжается изучение обстоятельств убийства.