Медведев заявил о росте российской экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев констатировал рост экономики страны.



«Несмотря на внешнее давление и санкции, жесткие ограничения по капиталу, технологическому компоненту, наша экономика в целом адаптировалась к новым реалиям, перешла к росту», - сказал он.



Председатель правительства заявил, что следует поддерживать и укреплять позитивные тенденции, прослеживающиеся в российской экономике. Прежде всего стране следует ориентироваться на собственные возможности. Медведев считает, что у России достаточно ресурсов, чтобы создавать достойные альтернативы импорту по целому ряду направлений.



Подтверждением этого заявления премьер-министра можно считать обнародованные им ранее сведения о том, что около 80% рыбы и морепродуктов в российских магазинах - отечественного производства.



Сегодня, 30 августа, Дмитрий Медведев провел совещание о прогнозе социально-экономического развития и об основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.





