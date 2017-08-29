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Профориентация может вернуться в российские школы

Министр образования России Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании заявила о возможности возвращения в программу школ профессиональной ориентации.

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Москвичей ждет грандиозный салют на День города

В небе над столицей «распустятся» пионы и хризантемы.

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    • Опубликована
    • сегодня в 12:57

Лампада на могиле стала причиной трехдневного пожара в Хорватии

Причиной пожара, три дня бушевавшего в районе города Книн в центральной Хорватии, стала зажженная на могиле свеча-лампада.

Выгорела площадь в 70 гектаров, властям пришлось привлекать авиацию для ликвидации пожара.

Хорватская полиция ищет виновников случившегося.

«Ростуризм рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Черногории и Хорватии, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зон лесных пожаров», - говорится на сайте Федерального агентства по туризму РФ.

В целом ряде стран балканского региона с самого начала лета складывается довольно тяжелая ситуация с лесными пожарами.

Ранее случился крупный пожар на территории Черногории.

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