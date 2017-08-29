Лампада на могиле стала причиной трехдневного пожара в Хорватии

Профориентация может вернуться в российские школы
Министр образования России Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании заявила о возможности возвращения в программу школ профессиональной ориентации.
Министр образования России Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании заявила о возможности возвращения в программу школ профессиональной ориентации.
В небе над столицей «распустятся» пионы и хризантемы.
Причиной пожара, три дня бушевавшего в районе города Книн в центральной Хорватии, стала зажженная на могиле свеча-лампада.
Выгорела площадь в 70 гектаров, властям пришлось привлекать авиацию для ликвидации пожара.
Хорватская полиция ищет виновников случившегося.
«Ростуризм рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Черногории и Хорватии, соблюдать меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей и избегать посещения зон лесных пожаров», - говорится на сайте Федерального агентства по туризму РФ.
В целом ряде стран балканского региона с самого начала лета складывается довольно тяжелая ситуация с лесными пожарами.
Ранее случился крупный пожар на территории Черногории.