Россия не намерена оккупировать Польшу и Литву на учениях в Белоруссии

Совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017», которые пройдут с 14 по 20 сентября на полигонах cоседней страны, не станут стартом "оккупации" Польши, Литвы и Украины.

Об этом на брифинге, посвященном подготовке к маневрам, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин. В военном ведомстве России раскритиковали мифы относительно объединённых военных учений 2017 года.

По словам Фомина, учения, «не успев начаться, стали объектом пристального внимания наших зарубежных коллег и средств массовой информации». Комментируя шумиху вокруг подготовки к учениям, Фомин отметил, что заявления об "оккупации" будоражат общественное сознание.

Фомин также добавил, что «объективная информация о ходе подготовки к учению регулярно размещалась на сайтах военных ведомств» обеих стран, практический этап подготовки начался еще в марте этого года, а предварительное уведомление всем государствам-участникам ОБСЕ и приглашение на него наблюдателей было направлено еще 1 августа.

Согласно сценария учений, «на территорию Республики Беларусь и Калининградской области Российской Федерации проникли экстремистские группы, ставящие своей целью проведение террористических актов и дестабилизацию обстановки в Союзном государстве. Экстремисты имеют внешнюю поддержку, получая материально-техническую помощь, вооружение и военную технику как с воздуха так и моря. Для борьбы с условными террористами предполагается отработать ряд тактических эпизодов».

Он сказал, что учения разбиты на два этапа продолжительностью в трое и четверо суток соответственно. На них будут отрабатываться переброска воинских частей и подразделений Региональной группировки войск в районы действий бандформирований, с их последующей изоляцией, действия группировки ВВС и ПВО по поддержке сухопутных сил и блокированию воздушных каналов снабжения незаконных вооруженных формирований и проведение специальной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований. Ни о какой оккупации ближайших стран речи не идет, подытожил Фомин.