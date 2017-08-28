КНДР запустила ракету над Японией

29 августа военные КНДР впервые при Ким Чен Ыне запустила ракету, которая пролетела над территорией Японии. Ракета упала в Тихий океан чуть восточнее соседней страны.

В ответ на это официальный Токио заявил, что начал процедуру экстренного созыва Совета безопасности ООН. Напомним, до этого ракета КНДР пролетела над Японией в 2009 году, однако тогда речь шла о том, что Северная Корея запустила ракетой "Тэпходон-2" спутник.

Таким образом, можно утверждать, что Северная Корея провела самый опасный пуск баллистической ракеты. Она вылетела с западной части КНДР, из района города Сунан, и пролетела над территорией Японии впервые за всю историю северокорейских ракетных пусков.

Отметим, что перед тем как рухнуть в океан, ракета рассыпалась на три части. Всего же она пролетела рекордные 2700 км. Ранее запусков такой дальности Пхеньян еще не проводил.

По словам военных экспертов, этот запуск свидетельствует о том, что северокорейские ракеты с легкостью могут достигнуть острова Гуам, где располагаются американские военные базы. И так же легко преодолеть системы ПВО в Японии. Японцы ничего не смогли противопоставить этой ракете, а система оповещения вызвала на острове Хоккайдо настоящую панику.

Уже спустя час после северокорейских учений Пентагон заявил об удачном испытании последней модификации своей бомбы Б-61, способной нести ядерный заряд. В этот раз она была без боеголовки.

Правительства США и Японии уже заявили, что хотят обсудить новый запуск на Совбезе ООН. Российский МИД выразил обеспокоенность эскалацией на Корейском полуострове.