ВКС РФ пополнятся пятью новыми бомбардировщиками

NASA готовит новое послание вселенной от человечества
Специалисты NASA намерены отправить новое послание человечества во Вселенную.
Специалисты NASA намерены отправить новое послание человечества во Вселенную.
Об этом сообщила его персональный ассистент Жанна Прокофьева и подтвердил источник в окружении музыканта.
"В 2017 году в авиационные части дальней авиации поступят пять модернизированных авиационных комплексов стратегического назначения", — говорится в сообщении.
В военном ведомстве напомнили, что в прошлом году в соединения дальней авиации поступили два модернизированных ракетоносца Ту-160 и два ракетоносца Ту-95МС.
"В течение прошлого года летчики Ту-160 и Ту-95МС на 10% увеличили количество полетов с дозаправкой в воздухе. Максимальное количество летного состава получили натренированность по выполнению практических пусков крылатых ракет воздушного базирования, включая и молодые экипажи", — отметили в ведомстве.
Ту-95МС, созданный в качестве носителя нового вооружения — стратегических авиационных крылатых ракет большой дальности — и запущенный в серийное производство в 1981 году, является модификацией стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года. В настоящее время авиационно-ракетный комплекс Ту-95МС имеет значительный модернизационный потенциал в части оснащения новым, более эффективным ракетным оружием и оборудованием.
Ту-160 — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970–1980-х годах. Состоит на вооружении с 1987 года.
Это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла, а также самый тяжелый боевой самолет в мире, имеющий наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу.