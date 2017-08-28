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«Яндекс» объяснил пропажу Сахалина со своих карт

В пресс-службе сервиса пояснили, что исчезновения острова с карт было вызвано техническим сбоем.

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Общество

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Меркель назвала соблюдение минских соглашений условием отмены санкций против России

29 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России будут отменены, когда для них не будет повода.

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    • Опубликована
    • сегодня в 13:32

Генеральное консульство США пострадало от рук хулиганов

29 августа в Санкт-Петербурге злоумышленники облили краской здание генерального консульства США и автомобиль американских дипломатов .

По данным СМИ, прошлой ночью автомобиль марки Mercedes двигался от Литейного проспекта по Фурштатской улице, после чего остановился у здания генконсульства. Неустановленные пока лица прямо из машины кинули стакан с краской, который попал в фасад здания и в ведомственную машину.После этого Mercedes уехал по направлению к станции метро «Чернышевская».

В данный момент правоохранительные органы уже определили, что указанный Mercedes принадлежит безработному уроженцу Таджикистана, который проживает недалеко от генконсульства. Полиция уже приезжала к месту его жительства, однако дверь квартиры им не открыли. В настоящее время проводится проверка.

Не исключено, что мотив хулиганов был политическим, считают в полиции. Таким образом злоумышленники могли выражать несогласие с политикой США в отношении России. Но пока инцидент тянет на хулиганство. На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.

 

 

 

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