Генеральное консульство США пострадало от рук хулиганов

29 августа в Санкт-Петербурге злоумышленники облили краской здание генерального консульства США и автомобиль американских дипломатов .

По данным СМИ, прошлой ночью автомобиль марки Mercedes двигался от Литейного проспекта по Фурштатской улице, после чего остановился у здания генконсульства. Неустановленные пока лица прямо из машины кинули стакан с краской, который попал в фасад здания и в ведомственную машину.После этого Mercedes уехал по направлению к станции метро «Чернышевская».

В данный момент правоохранительные органы уже определили, что указанный Mercedes принадлежит безработному уроженцу Таджикистана, который проживает недалеко от генконсульства. Полиция уже приезжала к месту его жительства, однако дверь квартиры им не открыли. В настоящее время проводится проверка.

Не исключено, что мотив хулиганов был политическим, считают в полиции. Таким образом злоумышленники могли выражать несогласие с политикой США в отношении России. Но пока инцидент тянет на хулиганство. На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.