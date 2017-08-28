Юнкер не признает Украину частью ЕС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина не имеет отношения ни к ЕС, ни к НАТО .

Юнкер на встрече глав дипломатических миссий ЕС в Брюсселе пояснил, что в настоящее время в мире насчитывается более 60 войн. Но ни одна их них не ведется на на территории Европы, если не брать Украину. При этом он добавил, что Украина не является европейской страной в смысле принадлежности к Европейскому союзу.

Поэтому слова президента Украины Петра Порошенко на этот счет не являются истиной. Юнкер подчеркнул, что "президент Порошенко несколько дней назад сказал: "Смотрите, Украина - это уже почти ЕС и НАТО". Тем не менее., важно понимать, что на данный момент Украина не является ни тем, ни другим, пояснил глава ЕК.

По мнению Юнкера, в настоящее время Европе нужно думать об улучшении отношений с Москвой хотя бы из соображений безопасности, которая в будущем невозможна без участия России.Собственно, весь посыл Юнкера заключался в том, что "нужно, не отказываясь ни от наших ценностей, ни принципов, имея в виду аннексию Крыма и другое, вновь найти более адаптированный к ожидающему нас будущему диалог с Россией".

Напомним, 26 августа Порошенко заявил, что Украина готова преодолеть барьеры на пути вступления в ЕС и НАТО и будет продолжать европейский и евроатлантический путь.