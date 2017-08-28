Украина будет называть Россию «страной-агрессором»

Украинские власти всерьез озабочены внесением в законодательство термина «страна-агрессор».

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Россию в украинском законопроекте о реинтеграции Донбасса будут называть именно так.

По ее словам, на сегодняшний день законопроект на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте. Что характерно, ранее власти Украины провели консультации со странами «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) и США по этому вопросу.

При этом обоснование с юридической точки зрения выглядит как прямая ссылка на 51-ю статью Устава ООН относительно самообороны, подчеркивает украинский Пятый канал. Луценко также добавила, что такое понятие вводится для того, чтобы Международный валютный фонд давал стране средства.

Отметим, данный закон также будет регулировать политику Украины «по возврату и восстановлению Донбасса». Упомянутый закон о реинтеграции региона был предложен президентом Украины Петром Порошенко в июне 2017 года. В тексте документа указывалось, что Украина считает неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей «временно оккупированными Российской Федерацией» .