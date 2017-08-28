Uber больше не будет отслеживать клиентов в приложениях

Руководство компании Uber намерено выпустить обновление приложения для iOS, которое не будет заниматься определением положения клиента после поездки.

Планируется, что приложение будет собирать данные только во время движения на такси. Представитель Uber Джо Салливан в беседе с Reuters подтвердил, что ближайшие обновления для приложения такси-сервиса на Android и iOS будут именно такими.

Сервис в последнее время часто критиковали за то, что приложение отслеживает передвижения клиентов по городу. Представители Uber, в свою очередь, утверждали, что данная функция необходима, чтобы повышать уровень безопасности пользователей и выбирать более удобные места для высадки пассажиров.

По словам Салливана, отмена отслеживания геолокации в фоновом режиме призвана повысить прозрачности сервиса. Теперь приложение будет защищать конфиденциальность своих клиентов.

Сообщается, что первыми обновленную версию приложения получат пользователи iPhone, это произойдет на следующей неделе. Салливан также отметил, что компания намерена подготовить обновления и для устройств на ОС Android, но сроки его выхода не назвал.



По мнению СМИ, таким образом компания пытается восстановиться после целого ряда скандалов, которые привели к уходу главы Uber Трэвиса Каланика. Напомним, в ноябре 2016 Uber выпустила обновление, после которого из настроек исчезла возможность ограничить сбор данных о пользователе. С тех пор можно было либо разрешить приложению всегда собирать информацию, либо запретить это делать совсем.

В компании признали, что ошибкой было не объяснить доходчиво пользователям, зачем нужны эти данные. Отслеживание пользовательских данных приложением компании стало причиной конфликта с главой Apple Тимом Куком, писала The New York Times. Именно Кук вызвал в 2015 году Каланика и потребовал, чтобы Uber перестала отслеживать телефон клиента, иначе Apple удалит приложение из магазина App Store.





