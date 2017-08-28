Трамп не рискнул прямо назвать Россию угрозой

Общаясь с журналистами на пресс-конференции, начавшейся после встречи американского и финского президентом, глава Белого дома Дональд Трамп крайне уклончиво ответил на вопрос от том, считает ли он Россию угрозой для США.

«Я считают, что множество стран могут быть угрозой, если вы взглянете на то, что творится в мире сегодня», - сказал американский лидер, не назвав при этом ни одной страны в качестве примера.

Сравнительно недавно заявление о том, что Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов, сделал вице-президент США Майк Пенс.

Переговоры Трампа с финским лидером Саули Нийнистё были посвящены актуальным для обеих стран вопросам международной повестки - борьбе с терроризмом, ситуации в Афганистане, сотрудничеству в Арктике и отношениям с Россией.

Нийнистё даже после охлаждения между РФ и Европой продолжает регулярно встречаться с президентом России Владимиром Путиным, они видятся дважды в год, и последние их переговоры проходили в Финляндии этим летом.

В преддверии встречи Нийнистё с Трампом - первой за 15 лет в формате «один на один» между президентами США и Финляндии - финские аналитики предположили, что переговоры могут быть посвящены «толкованию» намерений Путина. По их мнению, Нийнистё отлично разбирается в российской политике и способен донести ее нюансы до своего американского коллеги.