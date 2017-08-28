Роскосмос определил график запусков космических ракет на осень 2017 года

Руководство Роскосмоса намерено провести семь космических запусков в период с сентября по ноябрь 2017 года.

На сайте корпорации говорится, что «комиссия Роскосмоса определила план запусков космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы, Федеральных целевых программ, программ международного сотрудничества и коммерческих проектов осенью 2017 года».

Планируется, что в сентябре будет осуществлен запуск ракет «Союз-2.1б», «Союз-ФГ», а также двух ракет «Протон-М». Эти ракеты выведут на орбиту космические аппараты «Глонасс-М», «Союз МС-06», «Амазонас-5», «АзиаСат-9».

В октябре состоятся пуски ракет «Союз-2.1а» и «Рокот» со спутниками «Прогресс МС-07» и Sentinel 5 Precursor. Пуски пройдут с космодромов «Байконур» и «Плесецк». А в ноябре с космодрома Восточный состоится пуск ракеты «Союз-2.1б», которая доставит на орбиту космический аппарат «Метеор-М».

Напомним, ранее сообщалось, что с космодрома Восточный до конца 2017 года будут произведены два запуска. Помимо старта ракеты «Союз-2.1б», который пройдет 28 ноября, планируется еще один запуск на 22 декабря. При этом четыре запуска, два из которых коммерческие, состоятся на Байконуре.