newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.08.2017 : 58.5469
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.08.2017 : 69.8465
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 29.08.2017 : 75.5314
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 29.08.2017 : 46.5565

Мир

Image

Взрыв в центре Кабула убил четырех человек

29 августа в столице Афганистана Кабул прогремел мощный взрыв. Согласно последним данным, погибли четыре человека.

Читать полностью

Страна

Image

«Яндекс» объяснил пропажу Сахалина со своих карт

В пресс-службе сервиса пояснили, что исчезновения острова с карт было вызвано техническим сбоем.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/5/4/3/6543.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 10:38

Последняя серия «Игры престолов» оказалась рекордно популярной

Телеканал HBO - производитель культового сериала «Игра престолов» - отчитался о рекордном количестве просмотров седьмой серии седьмого сезона (16,5 млн). По сравнению с 8,9 млн зрителей, которые смотрели финальный эпизод предыдущего, шестого сезона, прирост составил 36%, пишет газета New York Times .

Телемониторинговая компания Nielsen, отслеживающая просмотры ТВ-контента на территории США, утверждает, что в воскресенье вечером седьмую серию «Игры престолов» посмотрели 12,1 млн человек. Разница между подсчетами HBO и Nielsen объясняется тем, что телеканал-производитель сериала включает в статистику и просмотры сериала через его собственное мобильное приложение HBO Now.

В целом, по словам представителей канала, седьмой сезон оказался рекордно популярным: якобы каждую его серию смотрят свыше 30 млн человек, причем значительная часть зрителей делают это уже после премьерного показа, через интернет. Это почти на 8 млн просмотров больше, чем в прошлом сезоне.

Сейчас всех поклонников «Игры престолов» волнует вопрос о выходе следующего, восьмого сезона. В нем, как уже сообщил HBO, будет всего шесть серий, и работа над каждой пойдет на уровне полнометражного фильма (предполагается, что и продолжительность эпизодов может увеличиться до стандартов полноценной кинокартины, - например, последняя серия седьмого сезона длилась 79 минут). Соответственно, сроки показа не определены. Возможно, он вообще состоится в 2019 году.

Зато в HBO сообщили о работе над приквелом «Игры престолов» (это противоположность продолжению - рассказ о событиях, предшествовавших основному сюжету).

Новости