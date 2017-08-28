Последняя серия «Игры престолов» оказалась рекордно популярной

Телеканал HBO - производитель культового сериала «Игра престолов» - отчитался о рекордном количестве просмотров седьмой серии седьмого сезона (16,5 млн). По сравнению с 8,9 млн зрителей, которые смотрели финальный эпизод предыдущего, шестого сезона, прирост составил 36%, пишет газета New York Times .

Телемониторинговая компания Nielsen, отслеживающая просмотры ТВ-контента на территории США, утверждает, что в воскресенье вечером седьмую серию «Игры престолов» посмотрели 12,1 млн человек. Разница между подсчетами HBO и Nielsen объясняется тем, что телеканал-производитель сериала включает в статистику и просмотры сериала через его собственное мобильное приложение HBO Now.

В целом, по словам представителей канала, седьмой сезон оказался рекордно популярным: якобы каждую его серию смотрят свыше 30 млн человек, причем значительная часть зрителей делают это уже после премьерного показа, через интернет. Это почти на 8 млн просмотров больше, чем в прошлом сезоне.

Сейчас всех поклонников «Игры престолов» волнует вопрос о выходе следующего, восьмого сезона. В нем, как уже сообщил HBO, будет всего шесть серий, и работа над каждой пойдет на уровне полнометражного фильма (предполагается, что и продолжительность эпизодов может увеличиться до стандартов полноценной кинокартины, - например, последняя серия седьмого сезона длилась 79 минут). Соответственно, сроки показа не определены. Возможно, он вообще состоится в 2019 году.

Зато в HBO сообщили о работе над приквелом «Игры престолов» (это противоположность продолжению - рассказ о событиях, предшествовавших основному сюжету).