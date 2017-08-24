Школы получат право переносить начало учебного года на 1 октября

Депутаты Госдумы получили на рассмотрение законопроект, предлагающий предоставить органам местного самоуправления право переносить старт образовательного процесса на 1 октября.

Авторами инициативы являются депутаты от фракции ЛДПР Борис Чернышев, Вадим Деньгин и Михаил Дегтярев. По их мнению, данные поправки в закон помогут подходить к определению начала учебного года более объективно.

Соответственно, решение будет приниматься на местах с учетом местных климатических, национальных и других особенностей. Депутаты также напомнили, что старт учебного года именно 1 сентября продиктован лишь давней традицией.

Отметим, что в случае принятия законопроекта дата 1 сентября останется общей датой начала учебного года, а муниципальные образования получат возможность переносить ее в зависимости от объективных условий.

Согласно тексту пояснительной записки к документу, опубликованному на сайте Госдумы, принятие законопроекта позволит также «более эффективно использовать теплое время года для полноценного отдыха детей».