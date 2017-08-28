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    • Опубликована
    • сегодня в 11:57

Небо над Москвой в День города будет ясным

Ясное небо над столицей в День города будут обеспечивать девять военных самолетов и самолет-метеолаборатория .

В случае необходимости именно они разгонят облака над Москвой в случае дождливой погоды. Директор АНО «Агентство атмосферных технологий» Виктор Корнеев сообщил, что на данный момент ведется подготовка.По его словам, в случае необходимости работу будут осуществлять 10 самолетов: один самолет-метеолаборатория Як-42 «Росгидромет» и девять самолетов Военно-космических сил - Ан-12 и Ан-26.

Сообщается, что решение о применении самолетов для расчистки неба от облаков будет приниматься по фактической погоде. Корнеев добавил, что при разгоне облаков будут использоваться пиропатроны с йодистым серебром, а также порошкообразный реагент, жидкий азот и гранулированная углекислота.

Стоит добавить, что порошковые реагенты используются для разрушения мощных конвективных облаков. Упомянутое АНО «Агентство атмосферных технологий», созданное в 1999 году, занимается именно искусственным регулированием атмосферных осадков, рассеиванием облаков и туманов во время массовых праздников. 

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