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Мир

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NASA готовит новое послание вселенной от человечества

Специалисты NASA намерены отправить новое послание человечества во Вселенную.

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Страна

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«Яндекс» объяснил пропажу Сахалина со своих карт

В пресс-службе сервиса пояснили, что исчезновения острова с карт было вызвано техническим сбоем.

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    • Опубликована
    • сегодня в 18:18

Осы напали на воспитанников детсада на юге Москвы

Спасатели ликвидировали осиное гнездо на юге Москвы, где насекомые напали на воспитанников детсада №2680 во время их прогулки. Осы покусали 19 детей и двух воспитателей.

На место выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда, которые в защитной экипировке оперативно извлекли осиное гнездо из-под деревянного пола беседки.

Госпитализация никому из пострадавших не понадобилась, им оказали первую помощь.

Еще один отряд спасателей выезжал в детский сад №550 на юго-востоке Москвы, второй улей тоже был ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

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