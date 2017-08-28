Осы напали на воспитанников детсада на юге Москвы

Спасатели ликвидировали осиное гнездо на юге Москвы, где насекомые напали на воспитанников детсада №2680 во время их прогулки. Осы покусали 19 детей и двух воспитателей.



На место выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда, которые в защитной экипировке оперативно извлекли осиное гнездо из-под деревянного пола беседки.



Госпитализация никому из пострадавших не понадобилась, им оказали первую помощь.



Еще один отряд спасателей выезжал в детский сад №550 на юго-востоке Москвы, второй улей тоже был ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.