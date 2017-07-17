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    • Опубликована
    • сегодня в 17:55

NASA готовит новое послание вселенной от человечества

Специалисты NASA намерены отправить новое послание человечества во Вселенную.

Для этой цели будет использован межпланетный зонд американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) New Horizons

Ранее сбор средств на подготовку послания начал участвовавший в создании рассказывающих о Земле и человечестве «Золотых пластинок», которые были установлены на уже покинувших Солнечную систему зондах Voyager 1 и Voyager 2, Йон Ломберг. 

Напомним, 1 января 2019 года зонд сблизится с небесным телом пояса Койпера 2014 MU69, расположенным примерно в 1,6 млрд км от Земли. На передачу собранной информации о небесном теле зонду потребуется примерно год. Только после этого память бортового компьютера сможет принять «Послание Единой Земли».

Стоит добавить, что содержание послания предлагается определить путем интернет-голосования. Собираемые сейчас средства должны быть направлены на поддержание сайта, необходимого для подготовки сообщения. 

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