NASA готовит новое послание вселенной от человечества

«Яндекс» объяснил пропажу Сахалина со своих карт
В пресс-службе сервиса пояснили, что исчезновения острова с карт было вызвано техническим сбоем.
В пресс-службе сервиса пояснили, что исчезновения острова с карт было вызвано техническим сбоем.
Руководство компании Uber намерено выпустить обновление приложения для iOS, которое не будет заниматься определением положения клиента после поездки.
Специалисты NASA намерены отправить новое послание человечества во Вселенную.
Для этой цели будет использован межпланетный зонд американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) New Horizons .
Ранее сбор средств на подготовку послания начал участвовавший в создании рассказывающих о Земле и человечестве «Золотых пластинок», которые были установлены на уже покинувших Солнечную систему зондах Voyager 1 и Voyager 2, Йон Ломберг.
Напомним, 1 января 2019 года зонд сблизится с небесным телом пояса Койпера 2014 MU69, расположенным примерно в 1,6 млрд км от Земли. На передачу собранной информации о небесном теле зонду потребуется примерно год. Только после этого память бортового компьютера сможет принять «Послание Единой Земли».
Стоит добавить, что содержание послания предлагается определить путем интернет-голосования. Собираемые сейчас средства должны быть направлены на поддержание сайта, необходимого для подготовки сообщения.