МИД: Россия не станет ужесточать правила получения виз для американцев

В российском МИДе заявили, что не будут осложнять выдачу российских виз американским гражданам.

Как пояснил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, со стороны РФ не будет зеркальных действий, если только Вашингтон не займется созданием проблем для работы российских посольств и консульств.

Рябков подчеркнул, что в Москве не будут делать ничего, что потенциально осложнит жизнь бывшим соотечественникам в США. Нужно учитывать тот факт, что их немало, и крайне важно, чтобы поездки американцев в РФ осуществлялись с минимальными затруднениями, отметил он.

По его словам, пока не планируется никаких изменений в условиях выдачи российских виз, так как политика США в этой сфере не является поводом для принятия зеркальных мер. Рябков добавил, что Россия будет руководствоваться только тем, что ей нужно. Для страны сегодня нет необходимости действовать деструктивно ни в отношениях с США, ни в плане развития контактов между людьми, ни в сфере развития экономических отношений.

Только в том случае, если американцы пойдут на осложнение деятельности российсиких посольства и консульств, может встать вопрос об ответных мерах, в том числе зеркальных, подытожил Рябков. Возможно, тогда ситуация усложнится в разы для всех сторон.

Напомним, 23 августа Вашингтон временно приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей России. 1 сентября консульство в Москве возобновит работу с документами, но нагрузка на него многократно возрастет в связи с закрытием офисов в других российских городах.