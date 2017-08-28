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    • Опубликована
    • сегодня в 13:59

Меркель назвала соблюдение минских соглашений условием отмены санкций против России

29 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России будут отменены, когда для них не будет повода .

По ее словам,  говорить об отмене санкций можно будет в случае, когда будут выполняться минские договоренности.

Меркель  на ежегодной летней пресс-конференции пояснила, что санкции будут отменены, когда будет устранена причина. Она также уточнила, что говорить об отмене ограничений в отношении Москвы можно будет в случае, когда будут «выполняться минские договоренности». 

В Европе при этом считают, что снятие санкций будет полезно как для российской, так и для немецкой экономики. Тем не менее Запад на постоянной основе обвиняет Россию в несоблюдении минских соглашений.

Причины, названные Меркель,  секретом не являются: экономические санкции были введены из-за ситуации на востоке Украины, в регионах Донецка и Луганска, где « Киев не имеет суверенитета над собственной территорией» .

Также канцлер сказала, что верит в возможность донбасского урегулирования в рамках нормандского формата. Стоит добавить, что  санкции против России в том числе из-за ситуации, сложившейся в Донбассе. Напомним, в настоящее время украинские власти разрабатывают законопроект, который предусматривает прекращение АТО и «мирную реинтеграцию» Донбасса. 

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