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    • Опубликована
    • сегодня в 19:22

Знаменитый скрипач Дмитрий Коган умер в возрасте 38 лет

Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве в возрасте 38 лет от онкологического заболевания, передает ТАСС со ссылкой на источник в окружении музыканта.

Информацию о смерти исполнителя подтвердила его персональный ассистент Жанна Прокофьева. «Да, это правда», - ответила она на вопрос журналистов о том, соответствует ли действительности появившаяся в СМИ новость об уходе Когана из жизни.

Исполнительскую карьеру Дмитрий начал в десятилетнем возрасте, впервые выступив с симфоническим оркестром, а пять лет спустя давал концерт с оркестром в Большом зале Московской консерватории.

Двадцать лет назад он дебютировал за границей - в Великобритании и США, и с тех пор постоянно выступал в самых престижных концертных залах стран Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, а также в странах СНГ и Балтии.

Скрипач родился 27 октября 1978 года в Москве, его увлечение музыкой было практически предопределено семейной традицией: дед Леонид Коган играл на скрипке, бабушка Елизавета Гилельс тоже владела этим инструментом и преподавала игру на нем, отец Павел Коган был дирижером, а мать Любовь Казинская - пианисткой.

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