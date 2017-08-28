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    • Опубликована
    • сегодня в 11:26

Взрыв в центре Кабула убил четырех человек

29 августа в столице Афганистана Кабул прогремел мощный взрыв. Согласно последним данным, погибли четыре человека. 

Еще трое прохожих получили ранения. Сообщается, что взрывное устройство было приведено в действие у отделения одного из местных банков. Представитель минздрава Вахид Маджрух заявил, что количество жертв может возрасти.

По данным телеканала Tolo News, в непосредственной близости от банка расположен дипломатический квартал, где, в частности, находится посольство США в Афганистане. Сам взрыв произошел у здания банка в районе мемориала Ахмаду Шаху Масуду - полевому командиру и бывшему министру обороны страны.

Отметим, что ранее сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших. Не исключено, что жертв может оказаться больше, так как у банка было многолюдно, многие клиенты пришли в будний день, чтобы снять деньги в преддверии Курбан-Байрама.

Журналисты телеканала отметили, что стоящим рядом с банком зданиям нанесен значительный ущерб. Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.

Напомним, на прошлой неделе в Кабуле в районе, где находятся иностранные дипмиссии, прогремел еще один взрыв. Инцидент стал результатом ракетного удара, одна из ракет упала недалеко от президентского дворца и дипломатических учреждений.


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