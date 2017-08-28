Северокорейская ракета пролетела через японское небо

Запущенная 28 августа Северной Кореей ракета прошла через воздушное пространство Японии, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на слова представителя оборонного ведомства страны и данные системы экстренного оповещения населения J-Alert.

По словам источника в Минобороны Южной Кореи, северокорейская ракета «перелетела через Японию».

СМИ передают слова военных экспертов о том, что запущенные накануне ракеты были малой дальности и преодолели расстояние примерно в 250 км.

Напомним, ранее КНДР обменялась с США взаимными угрозами, связанными с требованием Вашингтона прекратить ракетные испытания и заморозить программу по разработке межконтинентального носителя ядерной боеголовки. После этого пуски на некоторое время прекратились, но теперь возобновились снова.

Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов затруднился определить конкретный тип ракеты, которая, по его данным, была выпущена с территории северокорейской провинции Канвондо в сторону Японии.