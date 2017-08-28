Задержан подозреваемый в убийстве блогера в Парке Горького

Программа расселения аварийного жилья перенесена на 2018 год
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что принято решение перенести программу по расселению признанных на 1 января 2012 года аварийных домов на 2018 год.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что принято решение перенести программу по расселению признанных на 1 января 2012 года аварийных домов на 2018 год.
В пресс-службе сервиса пояснили, что исчезновения острова с карт было вызвано техническим сбоем.
Корнею Макарову, задержанному по подозрению в убийстве блогера Станислава Думкина, оформят явку с повинной, передает РЕН ТВ.
Сын актера из популярного сериала «Интерны» самостоятельно связался с правоохранительными органами и теперь вместе со своим адвокатом направляется в Следственный комитет.
Ранее сообщалось , что Макаров своевременно не явился в полицию на допрос, его местонахождение было неизвестно.
Нападение на 25-летнего Станислава Думкина произошло в ночь на 13 августа в Парке Горького, нападающим не понравился его внешний вид. В результате драки молодой человек получил серьезную черепно-мозговую травму, после чего потерял сознание, а спустя неделю скончался в больнице, не приходя в себя.