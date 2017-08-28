Задержан подозреваемый в убийстве блогера в Парке Горького

Корнею Макарову, задержанному по подозрению в убийстве блогера Станислава Думкина, оформят явку с повинной, передает РЕН ТВ.



Сын актера из популярного сериала «Интерны» самостоятельно связался с правоохранительными органами и теперь вместе со своим адвокатом направляется в Следственный комитет.



Ранее сообщалось , что Макаров своевременно не явился в полицию на допрос, его местонахождение было неизвестно.



Нападение на 25-летнего Станислава Думкина произошло в ночь на 13 августа в Парке Горького, нападающим не понравился его внешний вид. В результате драки молодой человек получил серьезную черепно-мозговую травму, после чего потерял сознание, а спустя неделю скончался в больнице, не приходя в себя.