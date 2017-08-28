newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.08.2017 : 58.532
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.08.2017 : 70.4316
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 29.08.2017 : 75.875
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 29.08.2017 : 46.5973

Мир

Image

Программа расселения аварийного жилья перенесена на 2018 год

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что принято решение перенести программу по расселению признанных на 1 января 2012 года аварийных домов на 2018 год. 

Читать полностью

Страна

Image

«Яндекс» объяснил пропажу Сахалина со своих карт

В пресс-службе сервиса пояснили, что исчезновения острова с карт было вызвано техническим сбоем.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/5/5/7/6557.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 15:08

Задержан подозреваемый в убийстве блогера в Парке Горького

Корнею Макарову, задержанному по подозрению в убийстве блогера Станислава Думкина, оформят явку с повинной, передает РЕН ТВ.

Сын актера из популярного сериала «Интерны» самостоятельно связался с правоохранительными органами и теперь вместе со своим адвокатом направляется в Следственный комитет.

Ранее сообщалось , что Макаров своевременно не явился в полицию на допрос, его местонахождение было неизвестно.

Нападение на 25-летнего Станислава Думкина произошло в ночь на 13 августа в Парке Горького, нападающим не понравился его внешний вид. В результате драки молодой человек получил серьезную черепно-мозговую травму, после чего потерял сознание, а спустя неделю скончался в больнице, не приходя в себя.

Новости