Путин: пожары на юге России могут быть результатом поджогов

Накануне глава государства прибыл в Анапу, где провел совещание с главой МЧС России Владимиром Пучковым и руководителями Волгоградской и Ростовской областей - Василием Голубевым и Андреем Бочаровым. Именно в этих регионах недавно произошли масштабные пожары, затронувшие большое количество населенных пунктов. Путин назвал эти события «очень серьезным делом». Также он напомнил, что пострадавшим была выделена денежная компенсация, и проявил обеспокоенность трудностями, с которыми приходится сталкиваться людям, желающим ее получить.

«Чтобы волокиты не было, особенно связанной с оформлением документов. Где взять людям документы, если они сгорели? Это все нужно держать на контроле, чтобы не относились к людям поверхностно и бессердечно... Не должно быть тех «сбоев» (я аккуратно сказал бы), с которыми мы столкнулись совсем недавно - имею в виду требования оплаты каких-то справок и прочих документов, когда мы сами выдаем деньги из государственной казны для оказания помощи, а с людей еще собирают деньги на оформление каких-то справок» - подытожил президент.

23 августа в Волгоградской области был введен режим чрезвычайной ситуации, в течение дня их удалось ликвидировать. Но уже спустя два дня ситуация вновь обострилась возникновением четырех новых очагов возгорания.

Неделю назад произошел крупный пожар в центре Ростова-на-Дону, тогда в огне оказалось около 120 строений, 58 жителей обратились за медицинской помощью. Было возбуждено уголовное дело. Подробности случившегося до сих пор выясняются.