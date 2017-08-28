Программа расселения аварийного жилья перенесена на 2018 год

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что принято решение перенести программу по расселению признанных на 1 января 2012 года аварийных домов на 2018 год.

По словам Козака, «что касается жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2012 года, целевая задача ставилась - расселить его в 2017 году. В основном, с этой задачей справимся на 99%. Какие-то небольшие остатки будут на 2018 год».

Козак подчеркнул, что необходимо «в трудных экономических условиях уменьшить нагрузку, прежде всего, на региональные бюджеты».

Отметим, что согласно данным Минстроя РФ, программу переселения граждан из аварийного жилья полностью завершили 14 регионов. Как посянили по этому поводу эксперты, в 49 регионах темп реализации программ «не вызывает сомнений в их своевременном завершении». Однако «есть отдельные регионы, в которых выявлены факторы риска несвоевременного завершения мероприятий».

Стоит добавить, что программа переселения из аварийного жилья действует с 2014 года до сентября 2017 года. Данные Фонда ЖКХ свидетельствуют о том, что общая площадь аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, составляет 11,37 млн квадратных метров.