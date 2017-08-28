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    • Опубликована
    • сегодня в 10:56

Недостаток сна сказывается на принятии рискованных решений - ученые

Европейские ученые пришли к выводу, что недосып толкает людей на опрометчивые поступки. 

Швейцарские ученые провели исследование и выяснили, что люди, которые не уделяют ночному отдыху достаточного количества времени, чаще принимают рискованные  решения.

По данным психологов из Университета Цюриха, опубликованным в издании Annals of Neurology, эксперимент показал, что мозг недосыпающих людей функционирует по-другому. В проведенном опыте приняли участие 14 добровольцев, в основном студентов.

Суть эксперимента заключалась в том, что участники играли на деньги, но в случае риска сумма увеличивалась. При этом во время эксперимента молодым людям не позволяли спать ночью более пяти часов. Итоги показали, что 11 из 14 участников к концу эксперимента принимали рискованные решения.

По мнению ученых, в процессе планирования человек использует префронтальную кору, но при недосыпе она не успевает восстановиться и функционировать в полную силу. Поэтому решения принимаются совсем по другому принципу, подытожили психологи.

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