Эксперты: шторм «Харви» может обойтись Техасу в $30 млрд

Американские аналитики пытаются прикинуть, каким будет итоговый размер ущерба, нанесенного Техасу в частности и стране в целом ударом стихии - сокрушительным нашествием шторма «Харви» .

Специалист аналитической компании Enki Research по моделированию последствий стихийных бедствий Чак Уотсон предположил, что сумма ущерба может достичь 30 млрд долларов (сюда входят не только непосредственные потери от причиненных штормом разрушений, но и убытки техасского нефтяного сектора, связанные с повреждением инфраструктуры и простоем рабочей силы).

По мнению другого специалиста - аналитика по страховому сектору инвестиционной компании Imperial Capital Дэвида Хейвенса - итоговая сумма нанесенного «Харви» ущерба может составить 100 млрд долларов.

Напомним, по последним данным, жертвами стихии в Техасе стали девять человек. Завтра на место происшествия отправится президент США Дональд Трамп.