Башкирская школьница вывела из горящей избы шестерых детей

Спасатели в Башкирии рассказали журналистам об отважной 11-летней школьнице, которая спасла шестерых своих братьев и сестер от пожара, возникшего в их частном доме в селе Мраково.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС накануне около 15:00. Когда пожарные прибыли для ликвидации огня, он уже охватил веранду, где горела мебель, и подбирался к крыше, откуда валил дым.

В тушении пожара принимали участие 18 человек личного состава, было задействовано семь единиц специальной техники.

Впоследствии спасатели отметили оперативную реакцию одной из находившихся в доме девочек - старшей из всех семерых детей. Когда огонь начал распространяться, школьница не растерялась и вывела на улицу трех своих родных и трех двоюродных братьев и сестер.

Однако без пострадавших не обошлось: в местную больницу была доставлена 32-летняя женщина, получившая ожоги при пожаре. Кем она приходится детям, в сообщении МЧС не уточняется.

Пожар повредил кровлю здания и полностью уничтожил деревянную веранду. В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель, которому предстоит установить причину возгорания. По предварительным данным, пламя возникло из-за детской шалости с огнем.