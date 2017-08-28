Безработица в Москве упала до минимальных показателей

Уровень безработицы в Москве находится на самом низком уровне за последние несколько лет. Причиной этого стал рост предложений на рынке труда в столице.

По данным московского правительства, количество безработных жителей столицы снизилось до 29 тыс. человек. Как пояснил глава департамента экономической политики и развития Москвы Владимир Ефимов, сегодня Москва является самым привлекательным рынком рабочей силы в стране, что исчерпывающе доказывается данными показателями.

Сообщается, что в июле число безработных уменьшилось более чем на треть (31%) по сравнению с прошлогодним периодом.Эксперты отмечают, что число безработных уменьшилось в том числе благодаря центрам занятости, которые помогают находить стажировку, подработку или полноценную работу школьникам, студентам и выпускникам вузов.

Ранее министр труда Максим Топилин сообщил о том, что общая безработица в России достигла исторического минимума и составляет чуть более 5%. Информация прозвучала на встрече министров труда стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). Глава Минтруда также отметил, что позитивные изменения на рынке труда являются результатом тесного диалога социальных партнеров - правительства, профсоюзов и работодателей.

Стоит добавить, что в настоящее время на столичном рынке труда растет спрос на специалистов. Портал hh.ru сегодня предлагает более 90 тысяч квалифицированных вакансий всех направлений. Так что желающие найти работу могут подобрать что-то подходящее для себя.