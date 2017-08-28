Елена Батурина вновь возглавила рейтинг самых богатых россиянок

Самой богатой россиянкой в этом году признана супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и президент компании Inteco Management Елена Батурина.

Такие данные обнародовал журнал Forbes Woman. В последнем номере издания появился рейтинг самых состоятельных женщин России.

Лидером списка стала Елена Батурина с состоянием в $1 млрд. Второе место по праву досталось частному инвестору Елене Рыболовлевой с капиталом в $600 млн. Третьей стала председатель совета директоров «Группы компаний S7» Наталья Филева с аналогичной суммой состаяния в $600 млн.

Продолжили список член совета директоров «Прогресс Капитал» Ольга Белявцева, гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева Евгения Гурьева, зампредседателя правления «Новатэк» Татьяна Кузнецова, совладелец группы «Содружество» Наталья Луценко, гендиректор Иркутской нефтяной компании Марина Седых и частный инвестор Ирина Абрамович.

Напомним, Елена Батурина в пятый раз подряд возглавила этот рейтинг. Причем за последний год ее состояние сократилось на $ 100 млн, что не помешало ей остаться единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира, где она занимает 1940-ю позицию.

Ранее журнал Forbes Woman составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников по итогам 2016 года. Список был составлен изданием на основе деклараций, предоставленных чиновниками: в них госслужащие указали, сколько зарабатывают их дети и супруги.