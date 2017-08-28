Почти каждый второй турист в Анталье – из России

«Яндекс» объяснил пропажу Сахалина со своих карт
В пресс-службе сервиса пояснили, что исчезновения острова с карт было вызвано техническим сбоем.
В пресс-службе сервиса пояснили, что исчезновения острова с карт было вызвано техническим сбоем.
29 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России будут отменены, когда для них не будет повода.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала данные, согласно которым зарубежный турпоток в Анталью увеличился практически вдвое, если сравнивать с показателями 2016 года. Причина этого - рост числа российских туристов, доля которых составила целых 39%.
Помимо этого, АТОР сообщает, что российский турпоток в Турцию вырос практически в 11 раз по сравнению с 2016 годом. Результаты столь внушительны потому, что в прошлом году был приостановлен организованный туризм из РФ в Турцию. Но число туристов в этом году побило рекорды даже 2015 года и приблизилось к показателям 2014-го.
После восстановления чартерного авиасообщения между странами 28 августа 2016 года спрос на отдых в Турции быстро восстановился и является сейчас одним из самых востребованных направлений среди россиян.