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«Яндекс» объяснил пропажу Сахалина со своих карт

В пресс-службе сервиса пояснили, что исчезновения острова с карт было вызвано техническим сбоем.

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Общество

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Меркель назвала соблюдение минских соглашений условием отмены санкций против России

29 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России будут отменены, когда для них не будет повода.

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    • Опубликована
    • сегодня в 14:13

Почти каждый второй турист в Анталье – из России

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала данные, согласно которым зарубежный турпоток в Анталью увеличился практически вдвое, если сравнивать с показателями 2016 года. Причина этого - рост числа российских туристов, доля которых составила целых 39%.

Помимо этого, АТОР сообщает, что российский турпоток в Турцию вырос практически в 11 раз по сравнению с 2016 годом. Результаты столь внушительны потому, что в прошлом году был приостановлен организованный туризм из РФ в Турцию. Но число туристов в этом году побило рекорды даже 2015 года и приблизилось к показателям 2014-го.

После восстановления чартерного авиасообщения между странами 28 августа 2016 года спрос на отдых в Турции быстро восстановился и является сейчас одним из самых востребованных  направлений среди россиян.

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