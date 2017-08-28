Собянин открыл самую большую школу в России

В московском районе Некрасовка открылась самая большая в России школа. Сегодня, 29 августа, там прошел городской педсовет, который посетил и мэр Москвы Сергей Собянин.



Своих первых учеников школа № 2048 примет уже 1 сентября, туда пойдут учиться 1100 детей. Но само учебное заведение рассчитано на 2100 мест, полностью его заполнить планируется к концу года. Четырехэтажное здание успели возвести всего за год, на полгода раньше намеченного срока завершения строительства. В школьном дворе - множество спортивных площадок: для мини-футбола, баскетбола, волейбола, бадминтона, настольного тенниса.



«Я надеюсь, что эта школа не только по размерам, но и по качеству образования будет достойной», - заявил Собянин.



Для младшеклассников в новой школе подготовили игровые зоны, для старших классов - специально оборудованные лаборатории и даже радиостудию.



Помимо этого, в здании есть классы, оборудованные для удобств обучения детей с ограниченными физическими возможностями.



К концу 2018 года в этом столичном районе планируется построить еще одну школу и семь детских садов.



Депутаты Госдумы получили на рассмотрение законопроект , предлагающий предоставить органам местного самоуправления право переносить старт образовательного процесса на 1 октября.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин.