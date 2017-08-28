К делу Серебренникова подключились специалисты по культуре из ФСБ

NASA готовит новое послание вселенной от человечества
Специалисты NASA намерены отправить новое послание человечества во Вселенную.
Специалисты NASA намерены отправить новое послание человечества во Вселенную.
В пресс-службе сервиса пояснили, что исчезновения острова с карт было вызвано техническим сбоем.
Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ подключилась к делу Кирилла Серебренникова, сообщает издание РБК со ссылкой на источники в спецслужбах. Ее сотрудники проверяют связи и контакты фигурантов крупного дела.
Так называемая 2-я служба «оперативно обеспечивает деятельность министерства культуры», в том числе, курирует театры и музеи.
В ходе оперативного сопровождения уголовных дел сотрудники ФСБ могут прослушивать телефоны, отслеживать переписку, обследовать помещения и проводить иные мероприятия.
23 августа Басманный суд Москвы выбрал для Кирилла Серебренникова домашний арест как меру пресечения. Режиссер «Гоголь-центра» будет находиться в своей квартире до 19 октября. Серебренникова обвиняют в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, своей вины он не признает.
Многие российские и зарубежные деятели культуры выступили в поддержку известного режиссера.