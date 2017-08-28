К делу Серебренникова подключились специалисты по культуре из ФСБ

Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ подключилась к делу Кирилла Серебренникова, сообщает издание РБК со ссылкой на источники в спецслужбах. Ее сотрудники проверяют связи и контакты фигурантов крупного дела.



Так называемая 2-я служба «оперативно обеспечивает деятельность министерства культуры», в том числе, курирует театры и музеи.



В ходе оперативного сопровождения уголовных дел сотрудники ФСБ могут прослушивать телефоны, отслеживать переписку, обследовать помещения и проводить иные мероприятия.



23 августа Басманный суд Москвы выбрал для Кирилла Серебренникова домашний арест как меру пресечения. Режиссер «Гоголь-центра» будет находиться в своей квартире до 19 октября. Серебренникова обвиняют в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, своей вины он не признает.



Многие российские и зарубежные деятели культуры выступили в поддержку известного режиссера.