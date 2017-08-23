ВЦИОМ: большинство россиян ничего не знали о Серебренникове до его ареста

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в результате которого выяснилось, что о задержании Кирилла Серебренникова по подозрению в растрате бюджетных средств слышали более половины опрошенных россиян - 62%. Однако подробности громкого дела известны лишь 12% граждан.



Преимущественно Серебренников известен как режиссер, «среди респондентов, так или иначе охарактеризовавших Серебренникова, вспомнили, что видели его кино и/или театральные работы 14% респондентов (или около 4% по выборке в целом)» - сообщается на сайте ВЦИОМа. В столице и Санкт-Петербурге выше доля тех, кто знаком с его постановками.



Среди молодежи уровень известности Кирилла Серебренникова оказался ниже, чем среди россиян старшего поколения.



Опрос был проведен 25-27 августа 2017 года методом телефонного интервью среди граждан России старше 18 лет.



Против Кирилла Серебренникова выдвинуто обвинение в растрате 68 млн рублей бюджетных средств, режиссер отправлен под домашний арест до 19 октября 2017 года