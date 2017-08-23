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Взрыв в центре Кабула убил четырех человек

29 августа в столице Афганистана Кабул прогремел мощный взрыв. Согласно последним данным, погибли четыре человека.

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«Яндекс» объяснил пропажу Сахалина со своих карт

В пресс-службе сервиса пояснили, что исчезновения острова с карт было вызвано техническим сбоем.

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    • Опубликована
    • сегодня в 12:37

ВЦИОМ: большинство россиян ничего не знали о Серебренникове до его ареста

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, в результате которого выяснилось, что о задержании Кирилла Серебренникова по подозрению в растрате бюджетных средств слышали более половины опрошенных россиян - 62%. Однако подробности громкого дела известны лишь 12% граждан.

Преимущественно Серебренников известен как режиссер, «среди респондентов, так или иначе охарактеризовавших Серебренникова, вспомнили, что видели его кино и/или театральные работы 14% респондентов (или около 4% по выборке в целом)» - сообщается на сайте ВЦИОМа. В столице и Санкт-Петербурге выше доля тех, кто знаком с его постановками.

Среди молодежи уровень известности Кирилла Серебренникова оказался ниже, чем среди россиян старшего поколения.

Опрос был проведен 25-27 августа 2017 года методом телефонного интервью среди граждан России старше 18 лет.

Против Кирилла Серебренникова выдвинуто обвинение в растрате 68 млн рублей бюджетных средств, режиссер отправлен под домашний арест до 19 октября 2017 года

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