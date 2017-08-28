«Яндекс» объяснил пропажу Сахалина со своих карт

«Яндекс: Карты» объяснил, почему российский остров Сахалин частично не отображался на их картах. В пресс-службе сервиса сообщили, что произошел технический сбой в связи с недавним обновлением.



Проблему заметили во вторник около двух часов ночи по московскому времени. Сахалин пропадал при приближении карты, но вновь отображался при максимальном удалении на 3000 км.



В ряде СМИ появилась версия, что исчезновение российского острова с карт каким-то образом связано с запуском ракеты войсками КНДР к соседнему с Сахалином японскому острову Хоккайдо.