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NASA готовит новое послание вселенной от человечества

Специалисты NASA намерены отправить новое послание человечества во Вселенную.

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«Яндекс» объяснил пропажу Сахалина со своих карт

В пресс-службе сервиса пояснили, что исчезновения острова с карт было вызвано техническим сбоем.

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    • Опубликована
    • сегодня в 18:46

Участковый лишился работы за глумление над жалобами граждан

Участковый из города Королев будет уволен из правоохранительных органов, передает РЕН-ТВ с ссылкой на сотрудника ГУ МВД России по Московской области.

Олег Лябин выложил в сеть видео, в котором показывает, как «следует» работать с письменными обращениями и жалобами граждан. Полицейский складывает материалы в одну стопку, а затем пинком ноги выкидывает их за дверь. «С вами был супермегаучастковый Олег Лябин, ставьте лайки, всем пока», - такими словами завершается «мастер-класс».
В правоохранительных органах шутку не оценили. Сейчас участковый находится в отпуске с последующим увольнением.

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