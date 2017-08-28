Участковый лишился работы за глумление над жалобами граждан

NASA готовит новое послание вселенной от человечества
Специалисты NASA намерены отправить новое послание человечества во Вселенную.
Специалисты NASA намерены отправить новое послание человечества во Вселенную.
В пресс-службе сервиса пояснили, что исчезновения острова с карт было вызвано техническим сбоем.
Участковый из города Королев будет уволен из правоохранительных органов, передает РЕН-ТВ с ссылкой на сотрудника ГУ МВД России по Московской области.
Олег Лябин выложил в сеть видео, в котором показывает, как «следует» работать с письменными обращениями и жалобами граждан. Полицейский складывает материалы в одну стопку, а затем пинком ноги выкидывает их за дверь. «С вами был супермегаучастковый Олег Лябин, ставьте лайки, всем пока», - такими словами завершается «мастер-класс».
В правоохранительных органах шутку не оценили. Сейчас участковый находится в отпуске с последующим увольнением.