Участковый лишился работы за глумление над жалобами граждан

Участковый из города Королев будет уволен из правоохранительных органов, передает РЕН-ТВ с ссылкой на сотрудника ГУ МВД России по Московской области.



Олег Лябин выложил в сеть видео, в котором показывает, как «следует» работать с письменными обращениями и жалобами граждан. Полицейский складывает материалы в одну стопку, а затем пинком ноги выкидывает их за дверь. «С вами был супермегаучастковый Олег Лябин, ставьте лайки, всем пока», - такими словами завершается «мастер-класс».

В правоохранительных органах шутку не оценили. Сейчас участковый находится в отпуске с последующим увольнением.