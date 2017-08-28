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    • Опубликована
    • сегодня в 9:52

Индийские комары могут быть опасны для здоровья туристов

 

Роспотребнадзор предупреждает российских туристов об ухудшении эпидемиологической ситуации по лихорадкам Денге и Чикунгунья в Индии. К концу лета в этой стране зафиксировано свыше 31 тысячи случаев заболеваний, сообщается на сайте ведомства.

В 183 случаях лихорадка закончилась летальным исходом. Наиболее тяжелая ситуация складывается в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан, там официально зафиксировано около 20 тысяч заболевших к концу августа, а также в столичном округе Дели, где заразились более 3,7 тысячи человек.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать это, планируя путешествие, и напоминает, что переносчиками лихорадок Денге и Чикунгунья являются комары. Высокая влажность и температура, характерные для Индии, поспособствовали их распространению. Власти страны принимают необходимые меры для сокращения их численности.

В целях профилактики этих лихорадок рекомендуется устанавливать в помещениях противомоскитные сетки, а на улицу выходить в одежде, максимально защищающей от укусов комаров.

Лихорадка Денге - вирусная инфекция, симптомами которой являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные боли.

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