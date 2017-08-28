Индийские комары могут быть опасны для здоровья туристов

МИД: Россия не станет ужесточать правила получения виз для американцев
В российском МИДе заявили, что не будут осложнять выдачу российских виз американским гражданам.
В российском МИДе заявили, что не будут осложнять выдачу российских виз американским гражданам.
Управляющий директор АО «ММП имени В.В.Чернышева» Амир Хакимов подвел итоги испытательного полета истребителя на турбореактивных двигателях.
Роспотребнадзор предупреждает российских туристов об ухудшении эпидемиологической ситуации по лихорадкам Денге и Чикунгунья в Индии. К концу лета в этой стране зафиксировано свыше 31 тысячи случаев заболеваний, сообщается на сайте ведомства.
В 183 случаях лихорадка закончилась летальным исходом. Наиболее тяжелая ситуация складывается в городах Бангалор, Кальтутта, Мумбаи и Ченнан, там официально зафиксировано около 20 тысяч заболевших к концу августа, а также в столичном округе Дели, где заразились более 3,7 тысячи человек.
Роспотребнадзор просит россиян учитывать это, планируя путешествие, и напоминает, что переносчиками лихорадок Денге и Чикунгунья являются комары. Высокая влажность и температура, характерные для Индии, поспособствовали их распространению. Власти страны принимают необходимые меры для сокращения их численности.
В целях профилактики этих лихорадок рекомендуется устанавливать в помещениях противомоскитные сетки, а на улицу выходить в одежде, максимально защищающей от укусов комаров.
Лихорадка Денге - вирусная инфекция, симптомами которой являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные боли.