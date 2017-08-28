«Тверской стрелок» отказался от дачи показаний в суде

Программа расселения аварийного жилья перенесена на 2018 год
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что принято решение перенести программу по расселению признанных на 1 января 2012 года аварийных домов на 2018 год.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что принято решение перенести программу по расселению признанных на 1 января 2012 года аварийных домов на 2018 год.
В пресс-службе сервиса пояснили, что исчезновения острова с карт было вызвано техническим сбоем.
Сегодня, 29 августа, в Тверском суде началось слушание громкого дела. На скамье подсудимых - Сергей Егоров, который обвиняется в убийстве девяти человек в садовом товариществе в Тверской области.
45-летний москвич признал свою вину в содеянном, но отказался от дачи показаний, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ - «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого».
Как установило следствие, трагедия произошла в ночь на 4 июня на одном из участков товарищества, где во время застолья разгорелся конфликт. Егоров покинул компанию, но через какое-то время вернулся уже с охотничьим карабином и открыл огонь. В результате погибли девять человек.
Москвичу предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц». После задержания на месте преступления мужчину подвергли судебно-психиатрической экспертизе, по итогам которой он был признан вменяемым.